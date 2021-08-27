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РБК: Наталью Поклонскую отправят из России в Африку

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  • 27.08.2021, 10:49
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РБК: Наталью Поклонскую отправят из России в Африку
Наталья Поклонская
Фото: Коммерсант

Скандальный экс-прокурор Крыма может оказаться в Кабо-Верде.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская может стать послом России в Республике Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в думе.

По информации издания, в ближайшее время международный комитет может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом, документы для этого уже готовы. Сама Поклонская пока не подтверждала и не отрицала эту информацию, официального подтверждения данных нет.

По данным источника РБК, близкого к Кремлю, и собеседника в Госдуме, администрация президента, партия «Единая Россия» и руководство Крыма не хотели видеть Поклонскую в Госдуме VIII созыва из-за «ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений».

Как отмечает издание, послов России назначает президент по согласованию с парламентом, кандидатуры рассматриваются профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации. До назначения посла, согласно Венской конвенции о дипотношениях, необходимо запросить у принимающей стороны агреман (согласие) на его назначение.

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