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«Это был конец света»: выживший при теракте в Кабуле рассказал о взрывах

  • 27.08.2021, 11:04
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«Это был конец света»: выживший при теракте в Кабуле рассказал о взрывах
Фото: Reuters

Мужчина в момент взрыва находился в очереди у одного из входов в аэропорт афганской столицы.

Выживший во время теракта в аэропорту Кабула рассказал подробности трагедии. Его слова приводит Reuters.

Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что в момент взрыва находился в очереди у одного из входов в аэропорт столицы.

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — сообщил он.

По его словам, в воздухе летали части тел "как во время торнадо".

"Я своими глазами видел конец света", — рассказал мужчина.

Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по информации СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.

СМИ со ссылкой на заявление "Исламского государства" сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта группировка. В Вашингтоне считают, что к атакам причастен входящий в ИГ "Вилаят Хорасан".

Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Американские военные пояснили, что они были контролируемые.

Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам "Вилаята Хорасан". Он заверил, что виновных найдут и накажут.

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