Медаль Кристины Тимановской ушла на Ebay за $21 тысячу
- 27.08.2021, 11:11
Имя покупателя неизвестно.
Медаль белорусской спортсменки Кристины Тимановской ушла на Ebay за 21 тысячу долларов.
Напомним, 9 августа Кристина Тимановская выставила на аукцион одну из самых ценных медалей в своей карьере - за командную эстафету на II Европейских играх в Минске в 2019 году.
Цена стартовала с 5 тысяч долларов - и уже к вечеру того же дня подскочила до 20 тысяч.
В итоге медаль была продана за 21 тысячу долларов. Имя покупателя неизвестно.
Спортсменка заявила, что деньги от продажи медали перечислят в Белорусский фонд спортивной солидарности.
Кристина Тимановская — легкоатлетка, которую сняли с соревнований в беге на 200 метров на Олимпийских играх в Токио-2020 за осуждение действий белорусских спортивных чиновников. Представители команды хотели насильно вывезти Кристину из Токио в Беларусь. Сейчас она живет и тренируется в Польше.