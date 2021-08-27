Содрогалась земля: очевидец рассказала о взрывах на юге Казахстана 1 27.08.2021, 11:49

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Жителей города поразило сильное зарево.

Первые взрывы на складах боеприпасов в военной части на юге Казахстана жительница Тараза Надежда услышала поздно вечером, потом они с мужем увидели сильное зарево, но мыслей уезжать и бросать свой дом у них не было, сообщает РИА "Новости".

Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По последним данным МЧС, в больницы поступили около 90 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. В минобороны сообщали о пяти погибших. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Жители окрестных сел эвакуированы. По состоянию на утро пятницы пожар продолжается.

"Это было уже начало десятого вечера (в районе 18.00 мск - ред.), мы услышали хлопок и увидели зарево. Муж предположил, что где-то взорвался газ в доме. Потом опять был хлопок, потом еще один. Мы не могли понять, что это. Мы вышли во двор и прямо красное зарево справа от нас было. Мы живем далеко (от места ЧП - ред.), можно сказать, что на другом конце города. Зарево было сильное", - рассказала Надежда РИА "Новости" по телефону.

О том, что взрывы происходят на складах боеприпасов, женщина узнала от внука, который позвонил ей. "Внук живет ближе к этому месту, и им было сильнее слышно. Он сказал по телефону, что у них дрожат стекла и дом трясется, у нас было не так сильно. Ближе к 23.00 (20.00 мск) были сильнее (взрывы - ред.), раза два-три, даже у нас сильно ощущалось, были толчки. Взрыв, и все так дрожит. Мы сидели во дворе, выключили дома всю технику", - рассказала Надежда.

Она также поделилась, что мыслей уезжать из города у них с мужем не было. "Мы были спокойны, мы все-таки далеко от этого места. Потом уже все стихло, но перед взрывом было сильное воспламенение, огонь и потом взрыв, прямо содрогалась земля", - сказала жительница Тараза.

По словам Надежды, в пятницу в городе спокойная обстановка, но много полиции и пожарных.

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