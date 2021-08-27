Ученые: Непохожие на Землю планеты-гикеаны оказались пригодными для жизни 27.08.2021, 11:57

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Астрономы определили новый класс океанических планет, способных поддерживать жизнь.

Астрономы определили новый класс экзопланет, которые значительно отличаются от Земли, но пригодны для существования жизни. Эти планеты, названные гикеанами (англ. Hycean), представляют собой горячие планеты, покрытые океаном и водородной атмосферой. Такие планеты должны быть более многочисленными, чем планеты земного типа. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal, пишет lenta.ru.

Подавляющее большинство обнаруженных астрономами экзопланет занимает по массе промежуточное место между Землей и Нептуном. Их называют суперземлями или мини-Нептунами. Большинство из них являются скалистыми планетами либо ледяными гигантами с атмосферой, богатой водородом. Большинство мини-Нептунов в 1,6 раза больше Земли, однако они не похожи на скалистые планеты, поскольку слишком массивны, чтобы иметь кору. Ранее ученые полагали, что под водородной атмосферой таких планет условия непригодны для существования живых организмов.

Оказалось, что в определенных условиях эти планеты могут поддерживать жизнь. Планеты-гикеаны имеют огромные океаны под водородной атмосферой. Они могут быть в 2,6 раза больше Земли и иметь температуру атмосферы почти до 200 градусов Цельсия, но условия в океанах могут быть аналогичны условиям, способствующим микробной жизни в океанах Земли. К ним также относятся приливно захваченные планеты, которые могут иметь условия для обитания живых организмов только на ночной стороне, и «холодные» миры, которые получают мало излучения от родительских звезд.

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