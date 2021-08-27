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Мишель Барнье решил баллотироваться в президенты Франции

  • 27.08.2021, 12:02
Мишель Барнье решил баллотироваться в президенты Франции
Мишель Барнье
фото: afp

Бывший главный переговорщик ЕС по Brexit заявил, что хочет снова сделать Францию сильным государством.

Экс-глава МИД Франции, бывший еврокомиссар и бывший главный переговорщик ЕС по Brexit, 70-летний представитель правоцентристской партии "Республиканцы" Мишель Барнье выдвинет свою кандидатуру в президенты страны на ближайших выборах весной 2022 года. "Да, я принял решение быть кандидатом на президентских выборах в апреле будущего года. Менее чем через 8 месяцев французы будут избирать своего нового президента", - заявил Барнье вечером в четверг, 26 августа, в Париже в прямом эфире телеканала TF1, передает dw.com.

Как отметил политик в интервью TF1, наступило "требовательное и серьезное время". По его словам, "мир, который нас окружает, - это опасный мир". "Мы это видим в этот самый момент в Кабуле", - указал Барнье. "В эти тяжелые времена я принял решение. Я решительно настроен выдвинуть себя в президенты примиренной Франции, который будет уважать французов и заставит уважать Францию. Мы живем в опасном и нестабильном мире. Наша страна ослаблена, необходимо обеспечить альтернативный подход, чтобы примирить людей, сплотить их и начать согласованные действия", - подчеркнул французский политик.

В декабре 2020 года Барнье уже официально объявил о намерении вернуться во французскую политику, но до сих пор не подкрепил свои слова конкретными действиями. Для того чтобы возглавить партию экс-президентов Франции Жака Ширака и Николя Саркози - ранее известную как "Союз за президентское большинство", затем как "Союз за народное движение", а теперь переименованную в "Республиканцы" - в качестве главного кандидата на выборах весной 2022 года, Барнье сначала должен будет победить на первичных выборах кандидата от правоцентристов.

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