Медики назвали причину опасного осложнения при COVID-19 27.08.2021, 12:26

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Исследование провели в Имперском колледже Лондона.

Причиной воспаления и высокой свертываемости крови, которые наблюдаются в очень тяжелых случаях COVID-19, могут быть антитела. Именно они провоцируют избыточную активность тромбоцитов в легких.

Исследование ученых Имперского колледжа Лондона было опубликовано в журнале Blood.

В ходе исследования ученым удалось выделить антитела к S-белку коронавируса у людей с тяжелой инфекцией коронавируса COVID-19. Они выяснили, что небольшие фрагменты сахаров на поверхности антител отличаются от таковых у антител здоровых людей.

По словам ученых, если эти антитела ввести в кровь здоровых доноров, то повысится активность тромбоцитов, которые отвечают за свертываемость крови и предотвращающих кровотечение.

Ученые отметили, что избыточную реакцию можно подавить, ели ввести препараты, которые направлены или на сами тромбоциты, или на иммунную систему.

Ученые отметили, что результаты исследования показывают, что серьезные осложнения от COVID-19 происходят из-за неправильной реакции иммунной системы. Это объясняет, почему у тяжелобольных с COVID-19 возникают тромбы.

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