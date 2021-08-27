Армия Пакистана открыла огонь по афганцам на границе 27.08.2021, 12:45

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Есть погибшие.

Силы Пакистана открыли огонь по группе афганцев, которые хотели нелегально проникнуть в страну в районе КПП Торкхам, сообщил РИА "Новости" источник в рядах движения "Талибан".

Всего незаконно пересечь границу пытались десять человек. В итоге трое погибли, пятеро пострадали, сказал собеседник агентства. Тела убитых лежат у приграничного пункта, добавил он.

Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством.

Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.

Вчера там прогремели два взрыва, которые унесли жизни нескольких десятков человек, больше тысячи пострадали. Ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство".

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