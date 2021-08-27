Вице-президент Афганистана заявил о связи талибов с «Исламским государством» 27.08.2021, 13:21

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фото: ap

Политик объявил о наличии доказательств.

Существуют доказательства, что у афганской ячейки террористической группировки "Исламское государство" есть связи с талибами, сообщил объявивший себя исполняющим обязанности президента Афганистана Амрулла Салех, сообщает ria.ru.

"Все имеющиеся у нас сведения доказывают, что ячейки "ИГ" – Вилаят Хорасан" берут свое начало из "Талибана" и "Сети Хаккани", в частности, тех, которые действуют в Кабуле", - заявил Салех в Twitter.

В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.

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