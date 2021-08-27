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Эксперты назвали лекарство, вдвое снижающее риск тяжелых осложнений коронавируса

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  • 27.08.2021, 13:38
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Эксперты назвали лекарство, вдвое снижающее риск тяжелых осложнений коронавируса

Исследование провели специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Эксперты обнаружили группу препаратов, которые помогают пациентам с тяжелым течением коронавируса. Речь идет о статинах — препаратах, которые снижают уровень холестерина в крови.

Об этом информирует UC San Diego News Center (перевод — cursorinfo.co.il).

Как оказалось, в препаратах, которые снижают уровень холестерина в крови, есть необходимый при коронавирусе противовоспалительные свойства. Такие лекарства также могут бороться с рецептором АСЕ2, который вирус использует для проникновения в клетки.

Эксперты Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что у пациентов, которые принимали статины до госпитализации, было более чем 50% меньше рисков тяжелых осложнений.

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