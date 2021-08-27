Одна из улиц Минска стала стихийной парковкой коммерческого транспорта: видео

Одна из улиц Минска стала стихийной парковкой коммерческого транспорта: видео1
- 27.08.2021, 14:09
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Жильцы бьют тревогу.
Город Минск, улица Космонавтов, наши дни. Сквозь пространство к нам прорываются сигналы бедствия, которые направляют местные жители, пишет «Онлайнер». Улица превратилась в стихийную парковку коммерческого транспорта, и пока никто повлиять на ситуацию не может.
— На улице Космонавтов вся левая полоса занята большими машинами, которые явно принадлежат какой-то фирме. И все бы ничего, если бы эти машины не закрывали водителям обзор пешеходного перехода, а пешеходам, соответственно, обзор дороги. Люди вынуждены выскакивать перед машинами прямо во второй ряд, а водители не всегда притормаживают перед переходом. Вот-вот дети пойдут в школу. Неужели кто-то ждет трагедии? — сетуют жильцы.
У журналистов нет информации, обращался ли кто-нибудь в ГАИ по этому поводу.
Стоит, наверное, напомнить, что в Беларуси, и на улице Космонавтов в Минске тоже, действуют Правила дорожного движения, которые, во-первых, запрещают стоянку транспортных средств с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны вне специально отведенных мест, обозначенных дорожным знаком «Место стоянки» («Место отдыха») — п. 145.2. Во-вторых, запрещают остановку и стоянку транспортных средств на пешеходных переходах и ближе 15 метров от них на дороге в обе стороны — п. 143.3.
При нарушении водителями правил остановки или стоянки транспортных средств, в результате которого создано препятствие для дорожного движения или возникла угроза безопасности граждан, сотрудники ГАИ вправе произвести принудительную отбуксировку (эвакуацию) таких транспортных средств в порядке, установленном законодательными актами. При нарушении водителями правил остановки или стоянки грузовых автомобилей, автобусов, колесных тракторов, самоходных машин сотрудниками ГАИ может быть произведена блокировка колес этих транспортных средств.