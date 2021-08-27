Медики оценили состояние здоровья первых заболевших COVID-19 в Ухане 27.08.2021, 14:28

1,432

Были обследованы почти 1300 человек со средним возрастом в 57 лет.

Коронавирус был впервые обнаружен в Китае, в провинции Ухань еще в конце 2019-го года. И вот медики решили оценить состояние первых больных этим недугом. Как оказалось, более половины из них до сих пор испытывают проблемы с самочувствием.

Об этом пишет журнал The Lancet (перевод — cursorinfo.co.il).

Медики из Китая отмечают, что большее количество симптомов прошло, но 49 процентов до сих пор страдают хотя бы из-за одного из них. Всего врачи оценили состояние 1276 пациентов со средним возрастом в 57 лет.

Сообщается, что третья часть обследованных страдала от затрудненного дыхания.

Далее по распространенности идет симптом слабости в мышцах. Его переносят около 20 процентов обследованных. Примечательно, что в 1,4 раза чаще он встречается у женщин, чем у мужчин. Также женщины чаще страдают от депрессивного и тревожного расстройства, связанного с коронавирусом, чем мужчины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».