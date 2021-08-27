«Людей будоражит»: в Витебской области возмущены рабочие-транспортники 1 27.08.2021, 14:51

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Власти открыто говорят, что боятся «смуты».

«Витебскоблавтотранс» ликвидирует свои филиалы в Новополоцке и в Браславе. В общей сложности под сокращение попали 43 сотрудника, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

Руководитель филиала Иван Ращинский заявил, что в первую очередь был уволен руководящий персонал. Возможно, он будет перенаправлен на работу в другие подразделения.

А вот Олег Буевич, он же председатель Новополоцкого городского «совета депутатов», наоборот сообщил, что такие реорганизации только наоборот вносят смуту в отлаженную работу предприятия и будоражат людей.

«Конечно, будоражат, ведь из-за собственной несостоятельности и неумения решать рядовые рабочие вопросы руководители банкротят все, к чему прикасаются. Вот и приходится идти на «крайние меры». Интересно, а как сокращают руководящий состав? По всем правилам сокращений или также, как и рабочих в августе «по собственному»?», — отмечает телеграм-канал.

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