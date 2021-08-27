Политолог: Особенно незавидно положение белорусских силовиков будет при двух вариантах 5 27.08.2021, 15:08

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Виновные перед народом неотвратимо понесут наказание.

Об этом заявил сайту «БП» директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

– Имеет ли для них значение информация, сливы о их действиях, личных данных, которые публикуются в сети?

– Безусловно, это оказывает серьезное психологическое воздействие – особенно на тех, кто еще не замешан в нарушениях закона, кто каким-то образом уклоняется от участия в этом.

Но определенная часть силовиков уже перешла красную черту: они применяли насилие, они понимают, что сделанного ими уже достаточно для тюремного заключения, поэтому для них не имеет значения, будет ли еще одним инцидентом больше.

В любом случае публикация информации влияет на атмосферу в силовых структурах. Известны публичные случаи увольнения людей, непублично идет большой отток кадров. Люди не хотят оставаться в системе, квалифицированные кадры не хотят туда идти.

– Виновные в преступлениях избегут наказания?

– При существующем ныне режиме они защищены. Но что будет в будущем, неизвестно – никто гарантий им не даст.

Особенно незавидно их положение будет при двух вариантах. Первый – если власть по каким-то причинам будет вынуждена пойти на диалог. Мы знаем немало примеров из истории, когда политики тихо сдавали исполнителей или «позволяли» им уехать из страны.

А если власть сменится и у руководства окажутся демократические силы, то тем более понятно, что нарушившие законы силовики будут привлекаться к уголовной ответственности.

Наверное, это будет долгоиграющий процесс, наиболее «отличившихся», совершивших тяжкие действия будут находить и через 10 лет, и больше.

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