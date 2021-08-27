В Болгарии поручили создать правительство партии, ставшей третьей на выборах 27.08.2021, 15:19

Это позволит избежать досрочных выборов.

Президент Болгарии Румен Радев в пятницу обратился к Социалистической партии с просьбой попытаться сформировать правительство, чтобы избежать досрочных выборов. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Социалисты, третья по величине политическая партия после выборов 11 июля, попытаются сформировать большинство после неудачных попыток победителя на выборах партии "Есть такой народ" (ITN) и правоцентристской партии ГЕРБ.

Лидер социалистов Корнелия Нинова заявила, что будет добиваться переговоров с ITN и двумя небольшими партиями, выступающими против взяточничества, которые против того, чтобы ГЕРБ снова вернулась к власти.

"Перед нами два выбора: либо создать правительство, чтобы вести людей за кризиса, либо пойти на новые выборы", - сказала Нинова после получения мандата на формирование правительства.

Аналитики скептически относятся к шансам социалистов, поскольку предыдущий победитель выборов ITN заявил, что не поддержит правительство во главе с другой партией в этом парламенте.

У социалистов теперь есть семь дней, чтобы назначить премьер-министра. Нинова сказала, что ее партия будет решать, как действовать дальше, только после переговоров со своими потенциальными союзниками.

Неспособность сформировать большинство в правительстве побуждает президента распустить парламент, назначить новое временное правительство и назначить всеобщие выборы в течение двух месяцев, которые станут уже третьими в этом году

В ноябре в стране также пройдут президентские выборы.

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