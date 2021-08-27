Главная проблема белорусского хоккея – один конкретный человек 2 Скай Волк, «Трибуна»

27.08.2021, 15:32

1,700

фото: gettyimages

Проигрыш полякам – закономерный итог его правления.

В мае мы думали, что сборная Беларуси по хоккею достигла дна, когда проиграла британцам. Но нашлось кое-что похуже. Сборная проиграла полякам – это команда, которая играет в третьем по силе дивизионе и никогда прежде не побеждала белорусов в официальных матчах.

«Каждый хоккейный болельщик из Беларуси должен порадоваться за ту команду, которую нам удалось собрать. Я думаю, она полностью отражает ситуацию в белорусском хоккее», – говорил до матча главный тренер сборной Крэйг Вудкрофт.

Вудкрофт закладывал совершенно противоположный смысл, но получилось пророчески. В сборной действительно оказались лучшие из лучших: из Северной Америки приехал Шарангович и вся перспективная молодёжь, в сборную вернулись отказывавшиеся когда-то играть за неё Стась, Комаров и Кодола, залечивший травму обладатель кубка Гагарина Кирилл Готовец и все легионеры.

И тренерский штаб – не попавший в опалу Михаил Захаров, а Крэйг Вудкрофт, под руководством которого «Динамо» выдало прекрасный сезон. Вот она, сборная мечты. Да?

Нет.

После первого матча сложилось впечатление, что в федерации хоккея больше беспокоились о «патриотизме», а хоккей ушёл на второй план. В раздевалку приехал огромный красно-зеленый флаг и мотивирующие пацанские цитаты. Форма превратилась в ночной кошмар любого дизайнера – посмотрите на эти зелёные вставки, добавленные только ради присутствия зелёного на красно-белой форме.

На фоне такого пристального внимания к форме странно было наблюдать разные логотипы на экипировке хоккеистов – у кого-то на шортах были чехлы Nike, у кого-то – Bauer.

Поляки, как и подобает андердогу, отсиживались в обороне. Их вратарь Джон Мюррей на кураже способен отразить 51 бросок, как это было в феврале 2020-го во время решающего матча со сборной Казахстана. В этот раз вышло попроще – он отразил «всего» 46 бросков.

Канадский тренер лукавит, когда говорит, что сборная Беларуси проиграла из-за вратаря. Сборная проиграла, потому что была хуже. Во время матча казалось, что поляки прижались к воротам, и гол – лишь дело времени. Но со временем выяснилось, что если у поляков был план, то у белoрусов – нет. Во всяком случае, не было плана, который бы работал.

Вудкрофт не перестаёт от этого быть неплохим тренером, а Шарангович – гениальным хоккеистом. И даже теоретические шансы на Олимпиаду остаются: победить в двух матчах и ждать осечки поляков. Но даже выход на Олимпиаду лишь чуть-чуть подкрасит здание белoрусского хоккея, чей фундамент давно пошёл гигантскими трещинами.

Проблема белoрусского хоккея не в игроках и тренерах, а в человеке, который уверен, что во всем разбирается. Это ради него федерация занимается показухой с красной зеленью, отодвигая главный турнир четырёхлетия на второй план.

«Динамо» выдало в КХЛ лучший сезон за много лет, потому что Лукашенко был занят войной с собственным народом. Он не совался с советами, которые нельзя игнорировать. Сейчас вместе с тысячами заключенных у него появилось время – и наверняка он вот-вот влезет в любимый вид спорта с аккуратностью, присущей слонам в посудных лавках. Потому что делает так всегда.

Да и разве ж одного хоккея это проблема? Спорт, экономика, инфраструктура, медиа, айти, здравоохранение – все успехи были добыты вопреки. Никто не удивится, если после провала сборной Лукашенко уволит Вудкрофта из «Динамо». Просто так. Потому что может. И плевать ему на предсезонку, наработки прошлых лет, состав под этот штаб.

Так что на хоккейную сборную мы можем смотреть как на смешное шоу. Или на закономерный итог правления Лукашенко. Сначала пафосные речи и высокие цели, а потом британцы забрасывают четыре, датчане – пять, швейцарцы и русские – шесть, а поляки из третьего дивизиона побеждают всухую.

За этим шоу можно было бы наблюдать бесконечно, если бы в это же время не уничтожали нашу Беларусь.

Скай Волк, «Трибуна»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».