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Платежная система Vialet перестала обслуживать Беларусь?

  • 27.08.2021, 15:37
  • 1,596
Платежная система Vialet перестала обслуживать Беларусь?

Пользователи литовской платежной системы получили письмо с уведомлением.

«Белсат» сообщает, что литовская платёжная система Vialet начала присылать пользователям из Беларуси письмо с уведомлением, что система больше не предоставляет услуги проживающим или зарегистрированным в Беларуси. 

Кроме того, сообщается, что платежи в Беларусь также больше не поддерживаются. 

При регистрации, в пункте «страна», Беларусь на данный момент ещё присутствует. 

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