Платежная система Vialet перестала обслуживать Беларусь?
- 27.08.2021, 15:37
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Пользователи литовской платежной системы получили письмо с уведомлением.
«Белсат» сообщает, что литовская платёжная система Vialet начала присылать пользователям из Беларуси письмо с уведомлением, что система больше не предоставляет услуги проживающим или зарегистрированным в Беларуси.
Кроме того, сообщается, что платежи в Беларусь также больше не поддерживаются.
При регистрации, в пункте «страна», Беларусь на данный момент ещё присутствует.