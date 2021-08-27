Платежная система Vialet перестала обслуживать Беларусь? 27.08.2021, 15:37

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Пользователи литовской платежной системы получили письмо с уведомлением.

«Белсат» сообщает, что литовская платёжная система Vialet начала присылать пользователям из Беларуси письмо с уведомлением, что система больше не предоставляет услуги проживающим или зарегистрированным в Беларуси.

Кроме того, сообщается, что платежи в Беларусь также больше не поддерживаются.

При регистрации, в пункте «страна», Беларусь на данный момент ещё присутствует.

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