Рабочее движение живет! 1 27.08.2021, 16:10

фото: reuters

В истории существует множество примеров значимых побед рабочих в борьбе.

Провластные они или независимые само слово "профсоюз" вызывает реакцию, как у быка на красное. Его значение размыто и опорочено теми, кому неудобны люди труда, способные постоять за себя. Телеграм-канал «БОР» рассказывает, что такое «Профсоюз» на самом деле.

В сознании большинства белорусов профсоюз – это то, куда нужно вступить, чтобы начальство не ругалось. За это изредка получать скудные подачки.

Но так было не всегда, и в большинстве развитых стран мира профсоюзы организованы совершенно по-другому.

Трудящиеся создают профсоюзы, чтобы защищать свои права на рабочем месте, улучшать условия и безопасность труда, выражать свои взгляды на проблемы в обществе.

Профсоюз дает возможность на равных общаться с работодателем, противопоставляя его власти и деньгам наше количество, солидарность и навыки. Ведь на самом деле это наниматель зависит от нашего труда, это мы создаем все блага.

В истории существует множество примеров значимых побед рабочих в профсоюзной борьбе.

С 1894 по 1896 годы на территории нынешней Беларуси было создано 23 нелегальных профсоюза. В одном лишь Минске под их руководством прошло 54 забастовки, 50 из которых закончились полным или частичным удовлетворением требованием бастующих.

Эти примеры не единственные. Профсоюзная борьба идет постоянно и повсюду. Рабочее движение живет!

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