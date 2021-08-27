Одна европейская страна решила полностью отменить карантин

Одна европейская страна решила полностью отменить карантин3
- 27.08.2021, 16:16
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Там вакцинировано 79% людей.
Дания в сентябре планирует отменить все ограничения, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом заявило Министерство здравоохранения, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Local.
10 сентября Дания перестанет классифицировать COVID-19 как «болезнь, представляющую серьезную угрозу для общества», что означает, что все оставшиеся особые ограничения в рамках пандемии перестанут действовать.
С 10 сентября будет отменен обязательный COVID-пропуск для посещения ночных клубов и футбольных матчей, а с 1 сентября его также не будут требовать для посещения ресторанов, спортзалов и парикмахерских.
Однако изменения не повлияют на правила въезда в Данию, которые регулируются отдельным межпартийным соглашением, срок действия которого истекает в октябре, сообщил представитель Министерства здравоохранения.
Согласно статистике Минздрава, в Дании полностью вакцинировано более 4,1 млн человек, что составляет 79% населения
В Дании с начала пандемии выявили более 340 тысяч случаев заражения COVID-19, около 2,5 тысяч человек умерли.