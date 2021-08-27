В Латвию за прошедшие сутки не впустили 38 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси 1 27.08.2021, 16:19

С начала года пограничники страны задержали 377 иностранцев.

За прошедшие сутки латвийские пограничники не впустили в страну 38 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси, сообщается на сайте Государственной пограничной охраны Латвии (перевод – naviny.by).

С 10 августа, когда в прилегающих к Беларуси районах Латвии объявили чрезвычайное положение, пограничники пресекли попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы в общей сложности 683 мигрантами. В то же время 25 человек впустили в страну по гуманитарным причинам.

С начала года в Латвии задержали 377 иностранцев, незаконно пересекших государственную границу.

Как сообщалось, в Литве за минувшие сутки развернули около 80 мигрантов, пытавшихся пересечь границу со стороны Беларуси, в Польше — более 50.

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