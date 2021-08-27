Водитель из Пакистана заехал посмотреть на аэропорт Кабула и оказался в США 1 27.08.2021, 16:21

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Оттуда он позвонил родственникам.

Дальнобойщик Машо Шинвари из пакистанского города Торкхам заехал посмотреть на происходящее в аэропорту Кабула и случайно эвакуировался в США. Оттуда он позвонил родственникам, пишет The Siasat Daily (перевод – korrespondent.net) со ссылкой на депутата парламента Нидерландов Джорама ван Клавера.

Семья не могла с ним связаться трое суток и решила, что мужчина погиб.

Как оказалось, Шинвари припарковал свой грузовик на улицах Кабула и отправился посмотреть, что творится в столичном аэропорту. В итоге пакистанец каким-то образом попал на борт эвакуационного самолета, направлявшегося в США.

Тем временем военные США продолжают эвакуацию из Кабула и готовятся к военному ответу из-за терактов в Кабуле.

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