Водитель из Пакистана заехал посмотреть на аэропорт Кабула и оказался в США

Водитель из Пакистана заехал посмотреть на аэропорт Кабула и оказался в США1
- 27.08.2021, 16:21
- 9,094
Оттуда он позвонил родственникам.
Дальнобойщик Машо Шинвари из пакистанского города Торкхам заехал посмотреть на происходящее в аэропорту Кабула и случайно эвакуировался в США. Оттуда он позвонил родственникам, пишет The Siasat Daily (перевод – korrespondent.net) со ссылкой на депутата парламента Нидерландов Джорама ван Клавера.
Семья не могла с ним связаться трое суток и решила, что мужчина погиб.
Как оказалось, Шинвари припарковал свой грузовик на улицах Кабула и отправился посмотреть, что творится в столичном аэропорту. В итоге пакистанец каким-то образом попал на борт эвакуационного самолета, направлявшегося в США.
Тем временем военные США продолжают эвакуацию из Кабула и готовятся к военному ответу из-за терактов в Кабуле.