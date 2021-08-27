Медики выявили неожиданную пользу дыни для здоровья 4 27.08.2021, 16:37

1,856

Оказывается, дыня эффективно очищает печень и почки.

В конце лета так приятно полакомиться ароматной дыней. Она не только вкусна, но и полезна для здоровья. Дыня эффективно очищает печень, почки, кишечник, поможет стать стройнее и даже поднимет настроение, пишет healthinfo.ua. Какие еще свойства имеет эта бахчевая культура?

Медовая дыня – чудесное летнее лакомство. Но она еще и невероятно полезна, тем более - для женского организма. Вот для чего стоит включить сахарную и ароматную дыню в свой пищевой рацион.

Позитивное действие дыни на организм

Дыня поможет сбросить лишние килограммы

Вопреки своей сладости эта бахчевая культура относится к низкокалорийным продуктам (на 100 г - 35 ккал). Сочная мякоть дыня на 9/10 состоит из воды, а углеводы в ее составе полностью усваиваются организмом. Плод прекрасно утоляет жажду, дает чувство сытости и способствует похудению.

Дыня поможет поднять настроение

Этот плод может взбодрить одним своим головокружительным запахом. В состав дыни входит широкий спектр витаминов комплекса В, которые необходимы для работы нервной системы. Эти витамины позволяют поднять настроение, обеспечивают душевное равновесие, позволяют контролировать стресс.

Дыня поможет укрепить иммунную систему

Ломоть дыни весом где-то 150 г содержит 1/2 необходимой нормы витамина С в день. Это мощный антиоксидант, который помогает усилить иммунный ответ организма и бороться с различными вирусами и инфекциями.

Дыня очищает печень, почки, кишечник

Дынная мякоть имеет в составе вещество инозит (другое название - витамин В8), хотя это не совсем витамин, а, точнее, витаминоподобное соединение. Функция инозита – не позволять откладываться жиру в тканях печени. Это важно, как профилактика цирроза.

Мочегонный и желчегонный эффект этой бахчевой культуры (известный еще легендарному целителю Авиценне) разгружает выделительную систему. Клетчатка в составе мякоти дыни стимулирует пищеварение, не позволяя токсичным веществам и другим вредоносным агентам откладываться в кишечнике.

Дыня поможет сберечь женское здоровье

Дыня содержит фолиевую кислоту, необходимую организму женщины. Фолиевая к-та обеспечивает гормональное соотношение, регулирует баланс половых гормонов. Это вещество регулирует колебания настроения в трудные периоды: при вынашивании ребенка, при сбоях гормонов, на этапе менопаузы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».