Бывшего вице-канцлера Австрии осудили за взяточничество 27.08.2021, 16:42

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Хайнц-Кристиан Штрахе

ФОто: РИА Новости Украина

Он получил 15 месяцев условно.

Бывший вице-канцлер Австрии и экс-глава правой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе признан виновным во взяточничестве и приговорен к 15 месяцам условного заключения.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Kurier.

Дело касалось пожертвования в сумме 10 000 евро для Партии свободы от руководителя больницы в Вене, когда Штрахе был главой политической силы.

Штрахе был оправдан по тем обвинениям, которые касались поездки на Корфу за время пребывания на посту вице-канцлера.

Руководитель клиники Вальтер Грубмюллер, друг Штрахе, который также обвинялся во взяточничестве в обмен на поддержку изменений в законодательство, получил 12 месяцев условно.

Штрахе и Грубмюллер на суде не признали себя виновными. Решение не являются окончательными и может быть обжаловано.

Штрахе был вице-канцлером Австрии с декабря 2017 по май 2019 года в рамках коалиции с консерваторами канцлера Себастьяна Курца.

Коалиция распалась из-за так называемого «дела Ибицы» и опубликованного видео со Штрахе. Согласно записям, он встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина. Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрию.

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