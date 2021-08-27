Российские импортеры: Объем товаров, ввозимых в РФ через Беларусь, сократится как минимум вдвое 2 27.08.2021, 16:50

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Это отразится и на белорусских международных перевозчиках.

После 31 августа существенно упадет востребованность «белорусской» схемы ввоза товара в Россию, считают брокеры. С этого дня перестанет действовать указ от 2011 года, который освобождал от налога на добавленную стоимость товары, ввозимые в страну лицами, обладающими статусом уполномоченного экономического оператора и включенными в реестр владельцев таможенных складов и/или складов временного хранения, при условии, что впоследствии они экспортируют эти товары в другие страны (Лукашенко отменил свое прежнее решение в середине августа), пишет РБК.

«Российские компании могли ввозить товары через Беларусь, привлекая местных таможенных операторов, например, «Белтаможсервис», что позволяло им платить НДС не в момент ввоза, а позже (согласно российскому законодательству — не позднее 20-го числа месяца, в который компания приняла товар на учет). Благодаря этому коммерсанты могли отсрочить момент, когда придется изъять средства из оборота на уплату налога», — пояснила Юлия Шленская, президент таможенного представителя «КВТ Сервис».

По ее словам, через Беларусь в Россию ввозились потребительские товары, цветы, оборудование. «До сих пор оформление на границе Беларуси было популярным среди российских юрлиц, но теперь схема будет невозможна», — указала Шленская.

Гендиректор компании «Универсальные грузовые решения» (занимается международными перевозками грузов, таможенным оформлением и т.п.) Сергей Мартьянов прогнозирует, что после 31 августа число российских компаний, которые ввозили товары через Беларусь, упадет на 50–70%.

«Это была серая схема, которая позволяла компаниям экономить на таможенных платежах, ввозить товар теневым способом: его можно было не ставить на баланс и т.п. Отмена данной льготы по НДС уравняет условия для всех участников рынка», — говорит Мартьянов. Он также добавляет, что эта схема позволяла получить скидку в размере до 70% по инвойсу (документ, содержащий перечень товаров, их количество и цену, установленную продавцом для покупателя. — ред.), что в свою очередь позволяло снизить затраты на ввозимую продукцию, и пока не ясно, сохранится ли указанная скидка после 31 августа.

Юлия Шленская считает, что от отмены «белорусской» схемы должны выиграть официальные компании-посредники, которые помогают ввозить товары в Россию. По словам Алексея Чернышева, от отмены Минском льготы по НДС выиграют все российские импортеры, которые работают в правовом поле, поскольку ценовая конкуренция с недобросовестными участниками должна снизиться. Сергей Мартьянов ожидает, что от отмены схемы в некоторой степени пострадают белорусские международные перевозчики, тогда как российские должны выиграть из-за того, что с сентября получат грузопоток, который обслуживали белорусы.

Из статистики на сайте Федеральной таможенной службы России следует, что общий объем импорта из стран Евразийского экономического союза (включает Россию, Беларусь, Казахстан, Армению, Киргизию) в январе—июне этого года составил 111,08 млрд долларов, однако сколько из этого приходилось на импорт из третьих стран через территорию Беларуси, не уточняется.

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