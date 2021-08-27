Средняя зарплата в Украине обновила исторический максимум 13 27.08.2021, 16:55

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За год она зарплата выросла на 21,5%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле текущего года составила 14 345 гривень ($533), пишет сайт zn.ua.

Уровень зарплат на 32 гривны больше в сравнении с июнем, когда она составила 14 313 гривень, сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Показатель средней зарплаты в Украине обновил максимум в истории - 527 долларов - средний курс НБУ в июле составлял 27,21 гривень за доллар.

По данным Госстата, за год зарплата выросла на 21,5%, а реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 10,2%.

Самая высокая начисленная зарплата в июле была в Киеве - 20 956 гривень, а самая низкая в Черновицкой области - 11 350 гривень.

Также сообщается, что самая высокая зарплата зафиксирована в отрасли «Информация и телекоммуникации» - 24 946 гривень, где начисления за год увеличились на 26,1%.

Далее следуют:

«Финансовая и страховая деятельность» - 24 489 грн (+20,3%),

«Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» - 20 782 грн (+17,8%);

«Профессиональная, научная и техническая деятельность» - 19 203 грн (+21,8%).

В июне 2021 года средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов и достигла 525 долларов. Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен.

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