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В Китае эпично взорвали 15 небоскребов: видео

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  • 27.08.2021, 17:07
  • 3,556
В Китае эпично взорвали 15 небоскребов: видео

Здания снесли, потому что собственник в течение семи лет не мог завершить строительство.

В Куньмине, на юге Китая, одновременно снесли 15 недостроенных небоскребов, сообщает unian.net со ссылкой на местное издание The Paper. К сносу готовились с 23 августа, сегодня он состоялся. Смотрите, как это было.

Строительство нового квартала в Куньмине стартовало еще в 2011 году. К 2013-му новостройки должны были сдать в эксплуатацию, но не срослось. За последующие 7 лет застройщик так и не довел начатое до конца, завершив лишь 4 высотки. Вердикт оказался неутешительным.

Готовить площадку для эффектного взрыва начали еще 23 августа. Сегодня высотки снесли. Для безопасности людей близлежащие магазины заблаговременно закрыли, посетителей зданий эвакуировали, дороги перекрыли. По периметру сноса дежурили сотрудники милиции и скорой.

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