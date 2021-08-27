Талибан запретит в Афганистане музыку в общественных местах 27.08.2021, 17:23

Фото: AFP

Боевики это уже делали в 1996 году.

В своем первом интервью западному СМИ с тех пор, как Талибан взял под полный контроль Афганистан, один из лидеров группы попытался представить ее в новом свете — настаивая, что талибы изменились со тех пор, как были у власти в последний раз, сообщает usa.one

«Мы хотим построить будущее и забыть о том, что происходило в прошлом», — сказал пресс-секретарь Забихулла Муджахид в интервью The New York Times.

В ходе беседы он отрицал сообщения о том, что группа преследует афганцев, помогавших США или предыдущему правительству, и настаивал, что Талибан не намерен жестко ограничивать права женщин, как делал это 20 лет назад.

Интервью состоялось всего через день после того, как г-н Муджахид предупредил женщин Афганистана, что для них, возможно, будет безопаснее оставаться дома, пока боевиков Талибана не проинструктируют относительно того, как с ними обращаться. Хотя Муджахид старался создать новый, гораздо более терпимый образ Талибана, он все же подтвердил информацию о том, что теперь музыка будет запрещена на публике, — сообщает журнал «Профиль».

«Музыка запрещена в исламе, — сказал он, — но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того, чтобы оказывать на них давление».

Когда в 1996 году к власти в Афганистане пришли талибы, они запретили почти всю музыку, называя ее греховной. По сообщению Associated Press, кассеты были уничтожены и повешены на деревьях. Для некоторых религиозных произведений сделали исключение.

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