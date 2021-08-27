Какой будет погода до конца августа 27.08.2021, 17:27

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Фото: charter97.org

Прогноз по Беларуси на ближайшие дни.

28 августа погодные условия на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут дожди, местами по стране прогремят грозы, пишет сайт pogoda.by.

Ночью во многих районах Брестской области, днем местами по северу республики ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы на большей части территории будет сгущаться туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9.. +15°С, максимальная днем +16..+21°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

29-30 августа погодные условия в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы, смещающиеся с территории Украины, 30 августа в восточные районы ожидается поступление более теплых воздушных масс южного происхождения.

29 августа облачно с прояснениями. Ночью местами по северу, утром и днем на большей части территории республики пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. В дневные часы местами по стране ожидаются грозы, по югу республики сильные дожди. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +16..+23°С, в юго-восточных районах местами до +25°С.

30 августа на большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +16..+23°С, по востоку до +26°С, местами воздух прогреется до +27..+29°С.

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