Верховный суд оставил в силе незаконный приговор активистам «Европейской Беларуси» и Павлу Северинцу 1 27.08.2021, 17:29

Родственников и дипломатов на процесс не пустили.

Сегодня в Верховном суде Беларуси рассмотрели апелляционную жалобу на приговор одному из лидеров оппозиции Павлу Северинцу, активистам гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгению Афнагелю, Андрею Войничу, Павлу Юхневичу, Максиму Винярскому, Дмитрию Козлову и администратору телеграм-каналов Ирине Счастной, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме, родственников и дипломатов на процесс не пустили. Родные смогли присутствовать лишь на оглашении решения.

В итоге приговор, вынесенный Могилевский областным судом, оставили в силе, но пересчитали сроки с учетом нового правила расчета времени содержания под стражей (1 день в СИЗО соответствует 1,5 дням в колонии).

В сентябре политзаключенные будут эпатированы в колонии.

25 мая в Могилевском областном суде судья Ирина Ланчава приговорила Павла Северинца, Евгения Афнагеля и Андрея Войнича к 7 годам колонии строгого режима.

Павел Юхневич, Дмитрий Козлов, Максим Винярский осуждены на 5 лет колонии строгого режима, Ирина Счастная — на 4 года колонии строгого режима.

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