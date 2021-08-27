В Рогачеве пьяные коммунальщики сначала затопили, а потом едва не сожгли многоквартирный дом 1 27.08.2021, 17:55

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иллюстрационное фото

Так они ремонтировали трубу.

Вот что написала «Белсату» жительница Рогачева, которая живет в этом доме:

«Вчера в подъезде нашего дома прорвало трубу горячей воды, работники отказывались вообще что-то предпринимать и устранять аварию, по настоянию жильцов кое-как замотали трубу и уехали. Вода текла ручьём. Утром приехали и не перекрыли воду, а стали устранять аварию. В итоге вместо ручейка стала литься нам на головы река.

Когда приступили к сварке, начался пожар, они пожгли крышу. Дом 1954 года, все перекрытия деревянные, МЧС приехали очень быстро, спасибо им. Мы реально могли сгореть за полчаса. Вот теперь как вызывать ЖКХ? Если не затопят, так сожгут...»

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