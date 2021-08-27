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Белорусские чиновники снова опозорились

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  • 27.08.2021, 17:43
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Белорусские чиновники снова опозорились
иллюстрационное Фото

Лукашисты противоречат сами себе.

Более 800 выпускников-минчан в 2021 году уехали продолжать обучение за границу. Такую цифру, сообщает государственное информагентство БелТА, озвучила на городском форуме педагогических работников председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова.

Как пишет «Салiдарнасць», по словам чиновницы, тот факт, что «стартовый интеллектуальный капитал» не всегда остается в Беларуси, свидетельствует о плохом воспитании школьников: «Обучаем мы их хорошо, а вот воспитываем плохо».

При этом, противореча сама себе, глава столичного комитета по образованию сообщила, что по сравнению с 2020 годом качество знаний выпускников снизилось по всем предметам, хоть «56% учащихся базовой и 71% выпускников средней школы получили отметки высокого и достаточного уровня».

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