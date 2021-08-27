Глава EPAM: Из Беларуси уже уехало около 10-15% людей из IT-индустрии 27.08.2021, 18:05

фото: Depositphotos

Может уехать еще столько же или больше.

Глава крупнейшей в белорусском ПВТ IT-компании EPAM Аркадий Добкин дал интервью dev.by.

«По нашим прикидкам, уже уехало около 10–15% людей из индустрии. Может уехать еще столько же или больше. С семьями, с детьми-подростками и студентами, которые уже не придут в вузы и не придут в компании в Беларуси. Это большие потери таланта и всего того, что с этим связано. Очень тяжело «восполняемые» потери и, конечно, огромный подарок соседям».

На пресс-конференции 9 августа Лукашенко посоветовал айтишникам «особо не торопиться в Беларусь».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».