закрыть
27 августа 2021, пятница, 18:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко набросился на жен футболистов и хоккеистов

  • 27.08.2021, 18:10
  • 2,050
Лукашенко набросился на жен футболистов и хоккеистов

Узурпатор все еще не может прийти в себя после удара хоккеистов.

Лукашенко набросился на жен белорусских спортсменов. По его словам, «жены-красавицы у них воюют против государства». Видео этого заявления опубликовано в Сети.

– У нас получилось так: эти там кривляются на футбольных и хоккейных площадках, а жены у них красавицы... В айфонах сидят и против государства воюют. Работать надо всем! И жен туда надо. На «Беларуськалий», метлу им, – заключил узурпатор.

Напомним, вчера белорусские хоккеисты проиграли полякам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»
Лукашенко позавидует Чаушеску и Саддаму
Лукашенко позавидует Чаушеску и Саддаму Александр Невзоров
Время пришло!
Время пришло! Телеграм-канал «Баста!»