Лукашенко набросился на жен футболистов и хоккеистов
- 27.08.2021, 18:10
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Узурпатор все еще не может прийти в себя после удара хоккеистов.
Лукашенко набросился на жен белорусских спортсменов. По его словам, «жены-красавицы у них воюют против государства». Видео этого заявления опубликовано в Сети.
– У нас получилось так: эти там кривляются на футбольных и хоккейных площадках, а жены у них красавицы... В айфонах сидят и против государства воюют. Работать надо всем! И жен туда надо. На «Беларуськалий», метлу им, – заключил узурпатор.
Напомним, вчера белорусские хоккеисты проиграли полякам.