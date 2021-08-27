Санкции больно ударили по табачной фабрике «Неман» 27.08.2021, 18:15

Запасы европейского сырья закончатся в октябре-ноябре.

Председатель концерна «Белгоспищепрома» Анатолий Бубен рассказал, как справляется с санкционным давлением Гродненская табачная фабрика «Неман». По его словам, предприятие пытается найти альтернативу европейскому сырью, запасы которого закончатся, ориентировочно, в октябре-ноябре. При этом некоторые материалы для производства, которые закупали в ЕС, заменяют белорусскими и российскими аналогами, рассказала глава концерна в интервью пропагандистскому телеканалу «Беларусь-1», передает zerkalo.io.

Напомним, фабрика попала под санкции США, а под ограничения Великобритании — вся белорусская «табачка».

Какая сейчас ситуация на табачной фабрике из-за санкций

Анатолий Бубен рассказал, что раньше табачная фабрика «Неман» работала «в основном на импортном сырье, поставляемом из Европы».

— Сейчас повернулись в азиатское направление. И надеемся, что с этими проблемами мы справимся. По крайней мере, сырьем мы обеспечены как минимум до октября-ноября. Директор обещает, что до конца года мы отработаем без проблем, а за это время мы найдем новые рынки для поставки, — уточнил Бубен. Он уточнил, что предприятие надеется найти альтернативу по сырью на китайском рынке. Будет ли это сырье равноценным по качеству европейскому, глава «Белгоспищепрома» не уточнил.

По его словам, некоторые материалы для производства заменили аналогами белорусского производства, среди них — ароматизаторы. «Клише, которое наносится на сигарету, проставляет российская компания, раньше их производили в Германии», — уточнил он.

Анатолий Бубен также уточнил, что есть вопросы по банковским платежам. «Есть небольшие заминки с банковскими переводами, но эти вопросы решаются. Если не в этот день, то на следующий переводы проводятся», — отметил глава «Белгоспищепрома».

Уточним, что Гродненская табачная фабрика «Неман» входит в состав «Белгоспищепрома». Контрольный пакет акций завода в 100% (включая прямое и косвенное владение) — за Госкомимущество.

Про какие санкции попала белорусская «табачка»

Напомним, Гродненская табачная фабрика «Неман» попала под санкции США, а вся «табачка» — под ограничения Великобритании. США внесли фабрику в санкционный список без примечаний и отсрочки запрета на работу с заводом, как в случае с «Беларуськалием». Список запрещенных товаров предприятия не конкретизируется, то есть санкции касаются всей продукции белорусского завода.

Ранее сообщалось, что «Неман» поставляет продукцию в 15 стран, их полный список не афишируется. В этом году на фабрике рассказывали о подписании договора о поставках в ОАЭ. В 2014 году «Неман» экспортировал продукцию в числе прочего в Великобританию, Россию, Молдову, Грузию, США. Поставляет ли сейчас фабрика сигареты в США (а также американские компании в другие страны), не сообщается, то есть оценить потери фабрики от экспорта в этом направлении затруднительно. И опять же возникает вопрос вторичных санкций, будут ли они на практике применяться.

Что касается британских санкций, то Лондон ввел ограничения против всей белорусской «табачки» (без указания конкретных предприятий). Эти ограничения интересны тем, что «Неман» выпускает сигареты табачных брендов для британской транснациональной табачной компании British American Tobacco — Kent, Pall Mall, Lucky Strike, Vogue, Rothmans. Британские санкции предполагают запрет на экспорт некоторых товаров, которые используют для производства или изготовления продукции табачной промышленности в Беларуси. Речь в том числе про ароматизаторы, фильтры для сигарет. Информацию о запрете на лицензию Zerkalo.io не нашло в санкционном британском списке.

Ранее активисты призывали British American Tobacco отказаться от сотрудничества с белорусскими компаниями.

С «Неманом» также сотрудничают страны ЕС, завод закупает европейское оборудование. Фабрика «Неман» выпускает сигареты на технологическом оборудовании от таких изготовителей, как Hauni Maschinenbau AG (Германия), Focke&CoGmbh&CoKG (Германия), «G.D.S.p.A» (Италия). К примеру, в 2018 году сообщалось, что немецкая компания Hauni Maschinenbau Gmbh поставит «Неману» фильтроделательное оборудование на сумму 15 миллионов евро для нового производственного цеха. В 2020 году эта компания должна была поставить, судя по тендеру, линию для изготовления фильтропалочек. Цена — 1 974 000 евро. В эту стоимость должны были включить поставку, монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала и сдачу в эксплуатацию.

Сырье для «Немана» поставляют из более чем 20 стран, в том числе Швейцарии, Франции, ОАЭ, Бразилии, Азербайджана, Молдовы.

При этом нетабачные материалы, которые используют в производстве сигарет, фабрика закупает в числе прочих в Чехии, Австрии, Германии, Италии, Франции, Литве, Греции Венгрии. Речь среди прочего — про сигаретную бумагу, картон для вкладышей, алюминиевую фольгу, клей, разрывные ленты, этикетки из картона для пачки. Но среди поставщиков как минимум некоторой из этой продукции есть также белорусские компании — «Гродненская типография», «Минская типография», «Издательство «Белорусский Дом печати», «Гетц Групп». «Основное направление работы ОМТС (отдел материально-технического снабжения. — Прим. ред.) — работа с белорусскими производителями, а если материал или сырье не выпускается в Беларуси, то закупается по импорту у первого импортера», — указано на сайте фабрики.

К примеру, в 2020 году сигаретную бумагу привозили, судя по тендерам, из Австрии, Германии, Чехии, а бумагу для ободка (пробка) годом ранее — из Австрии, Германии, Италии.

Ранее в июне ЕС среди прочего ввел торговые ограничения также в отношении товаров, используемых для производства или изготовления табачных изделий в Беларуси (но без указания конкретных предприятий). Европейские санкции запрещают физическим и юридическим лицам из ЕС продавать, поставлять либо передавать продукцию, предназначенную для такого производства. В списке значатся фильтры и бумага для сигарет, ароматы для табака и машины для приготовления табака. При этом ограничения не распространяются на контракты, которые заключили до 25 июня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».