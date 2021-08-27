FAZ: В ЕС считают, что «Газпрому» придется продать «Северный поток – 2» 1 27.08.2021, 18:30

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Суд в Германии обязал оператора «Северного потока – 2» быть независимым от «Газпрома».

Оператору "Северного потока – 2", дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream 2 AG, возможно, придется продать газопровод. Об этом говорится в статье немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, которая опубликована 26 августа.

Владельцы "Северного потока – 2" должны соблюдать следующие основные правила ЕС: предоставить доступ к трубопроводу другим поставщикам газа, взимать цены, которые утверждены федеральным сетевым агентством Германии, а также отделять эксплуатацию газопровода от поставки газа, сказано в материале.

Компания Nord Stream 2 в июне предварительно подала в федеральное сетевое агентство заявку на "сертификацию в качестве независимого оператора транспортной сети". Цель состоит в выполнении требования по разделению трубопроводных операций от материнской компании с точки зрения бухгалтерского учета, пишет издание.

У сетевого агентства есть четыре месяца на то, чтобы это проверить, как только будут поданы все необходимые документы, но пока это не так. Очевидно, что агентство готово допустить такую конструкцию. По словам представителей комиссии, занимающихся этим вопросом, газопровод не соответствует требованиям ЕС. От его продажи "никуда не деться", указывается в статье.

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