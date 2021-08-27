Треть россиян экономят на еде 1 27.08.2021, 18:53

42% – на одежде и обуви, каждый второй экономит постоянно.

Стремительный разгон инфляции и резкий рост закредитованности вынуждают все больше россиян резать расходы на самое необходимое, передает finanz.ru.

Практически треть населения России (31%) экономит на еде, 42% - на одежде и обуви, 17% - на медикаментах, показал опрос, проведенный Райффайзенбанком.

В режиме постоянной экономии находятся каждый второй потребитель, при этом более четверти - 27% - начали экономить в 2021 году.

Причиной стал резкий рост цен, из-за которого о заметном увеличении расходов сообщили 43% россиян. При том что Росстат оценивает потребительскую инфляцию в 6,7%, сами потребители жалуются на рост цен в разы выше: более половины респондентов оценили его в 10-30%, а 27% считают, что страна находится на пороге гиперинфляции со скачком ценников на 30-50%.

90% сообщили, что зоной инфляционного бедствия стал рынок продуктов питания. 50% пожаловались на дорожающие одежду и обувь, 38% - на рост цен на транспорт и такси. 32% заметили, как выросла стоимость медицинских услуг, 21% заявили, что сильнее всего взлетели тарифы на интернет и мобильную связь.

Именно рост цен стал причиной экономии у половины респондентов (49%): они сообщили, что сэкономленные деньги потратили на «текущие расходы».

Еще 26% вынуждены экономить из-за кредитов, в том числе ипотеки (11%): на их погашение ушли сэкономленные средства.

После падения на 7% за 2014-19 гг в прошлом году реальные располагаемые доходы россиян просели на 3,6% и оказались на минимуме за 10 лет. В первом полугодии 2021-го Росстат зафиксировал рост на 2,4%, которого оказалось недостаточно, чтобы вернуть уровень жизни к допандемическим отметкам.

Согласно Росстату, на июнь работающее население получало в среднем 56171 рубль в месяц. Номинальные зарплаты выросли на 5424 рубля, или 9,5%, но инфляция «съела» две трети этой прибавки, оставив в реальном выражении лишь 3,3% роста.

В целом граждане РФ прожили апрель-июнь на 37866 рублей в месяц, что 4824 рубля больше, чем в тот же период год назад.

Подавляющее большинство, впрочем, таких денег не видят. Лишь 3,7% россиян имеют доход от 100 тысяч рублей в месяц, 8,1% зарабатывают больше 75 тысяч.

При этом половина - 50,5% - живут на сумму до 27 тысяч рублей ежемесячно.

Каждый третий (32,3%) получает меньше 19 тысяч рублей, то есть живет на 633 рубля, или 8,5 доллара в день.

Практически каждый пятый (19,2%) имеет доход ниже 14 тысяч рублей в месяц, что соответствует сумме 467 рублей, или 6,3 доллара в день.

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