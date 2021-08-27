СК возбудил уголовное дело на руководство БелаПАН 27.08.2021, 19:02

Лукашисты подозревают политзаключенных в уклонении от уплаты налогов.

Следственный комитет заявил, что установил нарушения законодательства в части уклонения от уплаты сумм налогов руководителями БелаПАН.

— В ходе налоговой проверки деятельности БелаПАН соответствующие органы установили нарушения законодательства в части уклонение от уплаты сумм налогов. Согласно акту проведенной проверки, руководителями БелаПАН в период с июня 2018 по январь 2021 года вносились в налоговую отчетность заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату в бюджет Республики Беларусь налогов на общую сумму свыше 100 тысяч рублей, — рассказали в СК.

УСК по городу Минску в отношении Андрея Александрова, Дмитрия Новожилова, Ирины Левшиной, а также иных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК Беларуси. Все они содержатся под стражей.

Напомним, 18 августа в офисе и у пяти нынешних сотрудников и у одного экс-работника БелаПАН прошли обыски. В итоге главред Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева, бывший директор БелаПАН Дмитрий Новожилов были водворены в ИВС.

В СК тогда рассказали, что должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 342 (Организация и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) УК Беларуси. Кроме этого, следствие инициировало налоговую проверку деятельности БелаПАН, «в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства Республики Беларусь».

Задержанные сотрудники БелаПАН признаны политзаключенными.

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