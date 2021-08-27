Певицу Агурбаш доставили на допрос в Москве из-за розыска в Беларуси 27.08.2021, 19:14

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Анжелика Агурбаш

Известная артистка выступает против режима Лукашенко.

Певица Анжелика Агурбаш доставлена в московский отдел полиции. Известная артистка числится в розыске в Беларуси. В настоящий момент ее опрашивают сотрудники правоохранительных органов. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Известно, что в Беларуси отношении Агурбаш возбудили уголовное дело, по которому ей грозит до 15 лет колонии. Дело в том, что артистку обвиняют в оскорблениях в адрес Лукашенко. Звезда призывала жителей республики и представителей политических партий объединиться для выхода из кризиса.

В сентябре прошлого года Анжелику Агурбаш задержали недалеко от белорусского посольства в центре Москвы, где собрались несогласные с результатами выборов президента республики.

Генеральная прокуратура Беларуси санкционировала арест певицы Анжелики Агурбаш. В отношении нее были возбуждены два уголовных дела по статьям Уголовного кодекса республики, которые касаются лично узурпатора.

В ведомстве также добавили, что в Россию в июне 2021 года была направлена просьба о выдаче певицы для привлечения ее к уголовной ответственности. Возбужденные в отношении нее дела находятся в производстве Следственного комитета республики.

О том, что ее разыскивают, сама Анжелика Агурбаш сообщала прежде поклонникам в социальных сетях. Она также осведомлена, что режим требует ее экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО.

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