На МТЗ начали увольнять пенсионеров 7 27.08.2021, 19:37

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Фото: Reuters

Денег у предприятиия нет.

На МТЗ пенсионеры не нужны. Начались увольнения, денег нет. Пока идут по пенсионерам, следующие — рабочие, пишет телеграм-канал БОР.

Шкутко Светлане Валентиновне не дали проработать на пенсии ни дня. Хотя всем ИТР-ам дают поработать еще как минимум два года. Начальник бюро и начальник отдела лично ходили к Воробью, объясняли, что никого не обучали ее работе, так как рассчитывали, что будет еще два года работать.

Просили хотя бы на полгода, чтоб передать дела, показывали приказы, согласно которых она должна в определенный срок выполнить работу, и сроки будут сорваны, если ее уволят. Воробья это не волновало, так как она в списках людей, которые с УГТ выходили 10.08.2020 на проходную в обед в знак протеста и в списках на 3 дня административных. Она записывалась на прием к директору, но там 2 раза в месяц прием, не успела попасть.

Был случай в УГТ в сентябре 2020 двум пенсионеркам не продлили контракты по причине присутствия их в списках на три дня. Они попали к директору, и он им продлил лично.

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