Задержана хирург и активистка «Европейской Беларуси» Елена Терешкова и ее муж

Задержана хирург и активистка «Европейской Беларуси» Елена Терешкова и ее муж6
- 27.08.2021, 19:38
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У Терешковых четверо несовершеннолетних детей.
Сегодня задержали сестру политзаключенного Максима Винярского Елену Терешкову и ее мужа Андрея.
В их доме сейчас проходит обыск, передает телеграм-канал «Баста!»
У Терешковых четверо несовершеннолетних детей, которые сейчас находятся с бабушкой. Мать Елены и Максима сейчас в тяжелом психологическом состоянии и не знает, кто, куда и в рамках какого дела забрали ее дочь.
Елена Терешкова — активистка «Европейской Беларуси», хирург челюсти и лица, пишет детские сказки по-белорусски, а также пособия по английскому языку. Андрей Терешков – активист партии Белорусского народного фронта.