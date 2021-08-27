Задержана хирург и активистка «Европейской Беларуси» Елена Терешкова и ее муж 6 27.08.2021, 19:38

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Елена Терешкова

У Терешковых четверо несовершеннолетних детей.

Сегодня задержали сестру политзаключенного Максима Винярского Елену Терешкову и ее мужа Андрея.

В их доме сейчас проходит обыск, передает телеграм-канал «Баста!»

У Терешковых четверо несовершеннолетних детей, которые сейчас находятся с бабушкой. Мать Елены и Максима сейчас в тяжелом психологическом состоянии и не знает, кто, куда и в рамках какого дела забрали ее дочь.

Елена Терешкова — активистка «Европейской Беларуси», хирург челюсти и лица, пишет детские сказки по-белорусски, а также пособия по английскому языку. Андрей Терешков – активист партии Белорусского народного фронта.

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