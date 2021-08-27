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Ученые нашли в Египте новый вид четырехлапого кита

  • 27.08.2021, 20:07
  • 1,958
Ученые нашли в Египте новый вид четырехлапого кита
фото: Robert Boessenecker-whaleontology/twitter

Млекопитающее могло ходить по суше и плавать в воде.

В Египте обнаружили окаменелые останки четырехлапого кита с черепом, напоминающим голову древнеегипетского бога смерти Анубиса. Именно в его честь и назвали вид животного, сообщает ВВС со ссылкой на исследование палеонтологов.

Предки современных китов произошли от наземных оленеподобных млекопитающих, которые жили на суше в течение 10 миллионов лет. Эти животные могли ходить по суше и плавать в воде. Вес млекопитающих, по оценкам ученых, составлял около 600 кг, а длина — порядка трех метров.

Phiomicetus anubis имел мощные челюсти, которые позволяли ему легко ловить крокодилов и мелких млекопитающих. Авторы исследования считают, что он был «богом смерти для большинства животных, живших поблизости».

Частичный скелет нашли в Западной пустыне Египта. Раньше этот район был покрыт морем, поэтому он стал богатым источником окаменелостей.

Палеонтологи не впервые находят окаменелости кита с лапами. Особенность Phiomicetus anubis заключается в том, что этот вид считают самым ранним видом полуводных китов, обнаруженных в Африке.

Согласно исследованиям ученых, первые киты появились в Южной Африке около 50 миллионов лет назад. В 2011 году палеонтологи нашли в Перу окаменелость четырехлапого кита возрастом порядка 43 миллионов лет.

фото: Robert Boessenecker-whaleontology/twitter
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