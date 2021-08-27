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Сборная Беларуси по хоккею победила Австрию

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  • 27.08.2021, 20:15
  • 3,584
Сборная Беларуси по хоккею победила Австрию

По ходу матча белорусские хоккеисты уступали 0:2.

Сборная Беларуси провела второй матч в квалификации к Олимпийским играм 2022 года. Белорусские хоккеисты одержали волевую победу со счетом 5:2, уступая по ходу игры 0:2 и забросив все пять шайб во втором периоде.

Матч для белорусов начался неудачно: Хербургер и Леблер своими голами вывели Австрию вперед. Однако во втором периоде Беларусь забросила сразу пять шайб. Отличились Стась, дважды — Шарангович, Принс и Платт. Третий период оказался безрезультативным.

Таким образом, сборная Беларуси сохраняет шансы выйти на олимпийский хоккейный турнир. Для этого ей необходимо побеждать сборную Словакии 29 августа. Начало матча — в 18.30.

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