Сборная Беларуси по хоккею победила Австрию

Сборная Беларуси по хоккею победила Австрию7
- 27.08.2021, 20:15
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По ходу матча белорусские хоккеисты уступали 0:2.
Сборная Беларуси провела второй матч в квалификации к Олимпийским играм 2022 года. Белорусские хоккеисты одержали волевую победу со счетом 5:2, уступая по ходу игры 0:2 и забросив все пять шайб во втором периоде.
Матч для белорусов начался неудачно: Хербургер и Леблер своими голами вывели Австрию вперед. Однако во втором периоде Беларусь забросила сразу пять шайб. Отличились Стась, дважды — Шарангович, Принс и Платт. Третий период оказался безрезультативным.
Таким образом, сборная Беларуси сохраняет шансы выйти на олимпийский хоккейный турнир. Для этого ей необходимо побеждать сборную Словакии 29 августа. Начало матча — в 18.30.