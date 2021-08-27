Бывший мент-ябатька Конюшик настучал на бобруйчанина, который оскорбил Лукашенко 5 27.08.2021, 20:56

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Стукач записал мнение белоруса о режиме в видеочате.

25 августа суд Бобруйска и Бобруйского района признал 31-летнего Романа Стацевича виновным в совершении преступления, предусмотренного cт.368 УК. Судья Антон Дудаль приговорил его к двум годам «химии», хотя прокурор Ходневич просила лишить его свободы на год, пишут правозащитники.

Романа Стацевича признали виновным в публичном оскорблении Лукашенко. Согласно обвинению, 1-3 мая он через публичный видеочат по видеосвязи с незнакомым ему ранее Конюшиком умышленно оскорбил Лукашенко с использованием ненормативной лексики, передает «Наша Нива».

Конюшик при этом проводил мониторинг интернета, чтобы выявить критиков режима. Согласно тексту обвинения, Стацевич осознавал, что разговор может быть записан Конюшиком и передан уполномоченным лицам, а также распространен в широком доступе.

Конюшик записал и выложил разговор 3 мая.

Конюшик из-за болезни в 1997 году оставил службу, однако поддерживает госорганы и режим узурпатора.

Обвинитель запросила для Стацевича один год лишения свободы в колонии строгого режима. В последнем слове Роман Стацевич согласился, что унижать любого человека неправильно. Однако он разговаривал с человеком наедине.

«Получается, мы откатились на 70 лет назад, когда можно тихо снять человека, который мне не угоден, вывести его на провокационные разговоры, записать это и выложить на странице или пойти в милиции. Не было такого, что Конюшик предупредил меня, что он блогер и снимает меня. Публичными записи сделал именно Конюшик».

Судья Антон Дудаль вынес приговор: два года химии.

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