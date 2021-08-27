Сергей Тихановский: Верю в перемены в Беларуси
- 27.08.2021, 21:09
Жительница Лиды получила письмо от народного блогера.
Жительница Лиды получила письмо от политзаключенного Сергея Тихановского.
«Спасибо за поздравление с Днём рождения! Привет лидчанам! Мчусь к долгожданной цели, как вы написали. Уже в СИЗО №3. Скоро домчусь до колонии строгого режима. События яркие и необыкновенные, как вы пишите, ждут меня наверное уже там. Настроение позитивное. Верю в перемены и лучшее в Беларуси. Жму руку», - написал народный блогер.
Фото письма опубликовал телеграм-канал «Белсат».