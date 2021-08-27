Сергей Тихановский: Верю в перемены в Беларуси 27.08.2021, 21:09

Сергей Тихановский

Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

Жительница Лиды получила письмо от народного блогера.

Жительница Лиды получила письмо от политзаключенного Сергея Тихановского.

«Спасибо за поздравление с Днём рождения! Привет лидчанам! Мчусь к долгожданной цели, как вы написали. Уже в СИЗО №3. Скоро домчусь до колонии строгого режима. События яркие и необыкновенные, как вы пишите, ждут меня наверное уже там. Настроение позитивное. Верю в перемены и лучшее в Беларуси. Жму руку», - написал народный блогер.

Фото письма опубликовал телеграм-канал «Белсат».

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