Ученые создали перезаряжаемые аккумуляторы повышенной емкости с поваренной солью 27.08.2021, 21:17

Аккумуляторы могут хранить в шесть раз больше заряда, чем существующие сейчас.

Международная группа под руководством ученых Стэнфордского университета разработала аккумуляторные батареи, которые могут хранить в шесть раз больше заряда, чем существующие сейчас, говорится в сообщении Стэнфорда, передает «Интерфакс».

Новые батареи основаны на химическом превращении хлорида натрия или хлорида лития в хлор.

Отмечается, что ранее высокопроизводительную перезаряжаемую натриево-хлорную или литий-хлорную батарею создать не удавалось, поскольку хлор слишком химически активен и его сложно преобразовать обратно в хлорид с высокой эффективностью.

В тех немногих случаях, когда другим удавалось достичь определенной степени подзарядки, производительность батареи оказывалась низкой.

Ученые сформировали электрод с использованием передового пористого углеродного материала.

Молекула хлора задерживается и защищается в крошечных порах углеродных наносфер, когда батарея заряжена, что позволяет повторить цикл зарядки-разрядки до 200 раз.

"Исследователи достигли 1200 миллиампер часов на грамм положительного электродного материала, в то время как емкость коммерческой литий-ионной батареи сегодня составляет до 200 миллиампер часов на грамм", - говорится в сообщении.

Исследователи предполагают, что их батареи будут использоваться в ситуациях, когда частая подзарядка нецелесообразна или нежелательна, например, на спутниках или дистанционных датчиках.

Разработанный ими рабочий прототип также может быть пригоден для использования в небольшой бытовой электронике, такой как слуховые аппараты или пульты дистанционного управления.

"Для бытовой электроники или электромобилей остается гораздо больше работы по проектированию структуры батареи, увеличению плотности энергии, масштабированию батарей и увеличению количества циклов", - отмечается в сообщении.

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