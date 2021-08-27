Стало известно, чем будут кормить школьников в Минске с 1 сентября 6 27.08.2021, 21:32

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Школьникам предложат перепелиные яйца и белорусское рапсовое масло.

Новы блюда появятся в меню минских школ с 1 сентября. Причем все они будут готовиться на белорусском рапсовом масле. Об этом сообщила 27 августа директор Комбината школьного питания Надежда Лукашевич.

– Мы разработали и уже получили оценку примерного двухнедельного меню. Там появляются новые блюда, есть сезонные и классические, которые полюбились детям, – сказала Лукашевич, ее цитирует БелТА.

По ее словам, среди новинок – биточки нежные, а также филе куриное под сметанно-сырным соусом (оно было популярно у детей в оздоровительных лагерях).

– С первого сентября запускаем новинку – включение в завтраки перепелиного яйца. А также с нового учебного года мы работаем на белорусском рапсовом масле. Оно аналогично оливковому, это полезный продукт, – добавила директор Комбината школьного питания.

Кроме того, она рассказала, чем будут кормить школьников 1 сентября – в первый день нового учебного года.

Так, в меню будут пирог «Смак» (своеобразная белорусская шарлотка). Из горячего будут биточки «Школьник» и галки рыбные запеченные. Будет в меню и салат из свеклы с яблоком и растительным маслом, гречневая каша, щи и др.

По словам Лукашевич, цены в школьных столовых серьезно не вырастут.

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