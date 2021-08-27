Белорусский футболист перейдет в клуб, который сыграет в Лиге чемпионов 27.08.2021, 21:51

Макс Эбонг

Игрок сборной Беларуси пополнит ряды шведского клуба.

Белорусский футболист Макс Эбонг перейдет из «Астаны» в шведский «Мальме», об этом сообщает в своем телеграм-канале спортивный журналист Николай Ходасевич. Ранее «Мальме» пробился в групповой раунд Лиги чемпионов сезона 2021/22, где сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Зенитом».

Макс Эбонг — сын камерунца и белоруски, выступает за сборную Беларуси. Начинал заниматься футболом в Витебске, после чего попал в структуру солигорского «Шахтера». В главной команде «горняков» дебютировал в 2018 году. В начале 2020 года перешел в чемпионат Казахастана, выступал за «Астану». В сборной Беларуси дебютировал в сентябре 2019 года.

В этом сезоне на счету полузащитника 4 мяча в 13 встречах за «Астану».

В случае перехода Макс Эбонг может стать вторым белорусским футболистом, который сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов этого сезона. Другой представитель Беларуси — выступающий за киевское «Динамо» Илья Шкурин.

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