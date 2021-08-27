Эксперт о завезенных режимом Лукашенко мигрантах: Это остаточные группы, которые уже попали в Беларусь 27.08.2021, 22:03

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Результат миграционного кризиса может оказаться прямо противоположным, нежели предполагал режим.

За одни сутки, 25 августа, литовские пограничники не впустили в страну 150 мигрантов (всего с начала года нелегально пересечь белорусско-литовскую границу пытались 4140 человек).

Латвия в этот же день развернула обратно на территорию Беларуси 101 мигранта, пограничники Польши упредили попытку 71 человека нарушить госграницу, и задержали два десятка мигрантов.

Как видно из приграничных новостей, миграционная волна, пересохшая было до ручейков, вновь набирает силу. Почему это происходит, если белорусский режим не смог вынудить «коллективный Запад» пойти на уступки, а страны-соседки нашли, кажется, довольно эффективные методы противодействия?

– Можно зайти в арабоязычные группы иракцев и других мигрантов – там видно, что это не целенаправленная «засылка» больших групп, как воспринимали это в Латвии, – пояснил военный эксперт Егор Лебедок в эфире Еврорадио. – Мигранты самоорганизовываются, списываются, поскольку одному идти сложно и непонятно, куда. Более того, если говорить о Латвии, в этом случае приезжали бусики из Германии – мигранты, так скажем, «первых волн» помогали соотечественникам.

То есть сейчас это просто остаточные группы, которые уже попали в Беларусь – они шли, чтобы мигрировать дальше, что же им, лететь обратно, тратить деньги и так далее? Поэтому остаточные волны формируются в группы, как правило, в 30-35 человек, достаточные для перехода и в то же время не такие большие, чтобы их было легко заметить.

И эти остаточноые группы еще будут идти некоторое время. Но чтобы говорить о новом витке миграционного кризиса – честно говоря, я его не вижу.

Если подобная картина будет продолжаться неделю (условно говоря, по 200 человек будут проходить границу либо из будут разворачивать) – тогда действительно можно сказать, что откуда-то пошла новая волна. А если будут спорадические наплывы раз в три дня, в пять дней, по сто человек на всех границах – Польша, Латвия, Литва – то, скорее, это все-таки остаточные волны, люди, которые пытаются как-то прорваться в Европу, а не возвращаться в Ирак.

Тем временем результат миграционного кризиса в приграничье может оказаться прямо противоположным, нежели предполагали белорусские власти.

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