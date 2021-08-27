Что изменится в Беларуси с 1 сентября 2 27.08.2021, 22:54

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Самые главные изменения для белорусов, которые произойдут в первый месяц осени.

В этом году размер пенсий еще не пересматривали, хотя в 2018 году их повышали три раза, а в 2019 и 2020-м - два. И вот, пенсии вырастут с 1 сентября 2021 года, в среднем на 7%. Но именно - в среднем. Нужно понимать, что увеличение основного размера пенсии будет индивидуально - в зависимости от продолжительности стажа, величины заработка, пишет kp.by.

Однако по подсчетам средний размер пенсии у неработающего пенсионера в сентябре составит 545 рублей (в августе было 512).

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А если у неработающего пенсионера максимальные показатели стажа и заработка, которые были приняты для исчисления пенсии (то есть стаж не менее 45 лет у мужчины, 40 лет у женщины и индивидуальном коэффициенте заработка 5,0 и выше), то его сентябрьская пенсия по возрасту составит почти 924 рубля.

КОММУНАЛКУ БУДУТ РАССЧИТЫВАТЬ ПО-НОВОМУ

С первого осеннего дня вступят в силу новшества при расчете коммунальных платежей. Плата за некоторые ЖКУ будет исчисляться исходя их площади квартиры, а не количеству прописанных в ней человек. По такому принципу белорусы уже оплачивали коммуналку, но в 2016 году от него отказались. И вот сейчас решили вернуться к прежней практике. Изменения коснутся платы за обслуживания лифтов – теперь тариф будет 0,0584 рубля за 1 кв.м. Чем больше площадь квартиры, тем больше придется заплатить за техобслуживание лифта. По такому же принципу будут считать стоимость уборки подъезда и освещения в подъезде.

УВЕЛИЧИТСЯ РАЗМЕР ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

С 1 сентября увеличится сумма пособия на погребение - до 1471,7 рубля (в августе было 1433,4). Размер пособия пересматривают каждый месяц, он привязан к величине средней зарплаты. Сумма «похоронных», которую выплачивает государство, равна средней зарплате по республике на позапрошлый, относительно наступления смерти, месяц.

ДОЛЖНЫ ПОЯВИТЬСЯ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА И ID-КАРТЫ

С 1 сентября во все подразделения Департамента по гражданству и миграции страны можно будет подать документы на изготовление ID-карт и биометрических паспортов. При этом прежний порядок выдачи привычных бумажных синих паспортов сохранится, то есть каждый сможет выбрать, остаться с традиционным документом или получить в качестве удостоверения личности ID-карту. Выдача ID-карты обойдется в 1,5 базовой величины (43,5 рубля), биометрического паспорта в 2 базовых (58 рублей). Идентификационная карты будет удостоверением личности на территории Беларуси, а биометрический паспорт понадобится для выезда за границу. Если вы туда не собираетесь, то получать документ не требуется. Есть еще один нюанс: получить биометрический паспорт сможет только тот, у кого уже есть ID-карта.

Фото: БелТА

ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПОДОРОЖАЕТ, А В ШКОЛЕ ОЦЕНКИ БУДУТ СТАВИТЬ ПО НОВЫМ ПРИНЦИПАМ

На 10% с сентября станет дороже платное обучение - как в вузах, так и в учреждениях среднего образования. В предыдущий раз цену поднимали в марте 2020 года. Как пояснили в Министерстве образования, подорожание объясняется необходимостью компенсировать выросшие затраты на оплату труда педагогических кадров и прочих сотрудников учреждений образования. Кроме того, с марта прошлого года увеличилась базовая ставка, поднялась минимальная зарплата, выросли тарифы на коммунальные услуги.

Изменения ждут и школу. Во-первых, там вводится новая должность - руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Планируется, что этот специалист будет координировать допризывную подготовку, проводить контроль соблюдения правил пожарной безопасности. Второе изменение касается правил аттестации школьников – вступает в силу постановление Минобра №170 . Из основного: изменяется принцип выставления четвертных и годовых оценок. Если раньше учителя могли ставить оценку, основываясь на среднем арифметическом значении, но и по своему усмотрению, исходя из динамики учебных успехов школьника, то по новым правилам так делать нельзя.

- Промежуточная аттестация (за четверть ) проводится на основании не менее трех отметок в четверти (кроме предметов, которые проводятся раз в неделю) и обязательно производится как среднее арифметическое текущих отметок по правилам математического округления, то есть в случае среднего балла, например, 7,5 балла, округление производится строго в большую сторону, а не по выбору учителя, - говорится в постановлении.

По такому же принципу будет выводиться и средний балл за год. К примеру, если школьник в четвертях получил 9,8,9,8 , то за год учитель обязан поставить ему 9 баллов (тут, по ссылке, детали)..

Кстати, до 1 октября родители должны заплатить за школьные учебники - 14,5 рубля (0,5 базовой).

ПОЯВИТСЯ НОЧНОЙ РЕЙС В МОСКВУ, ОТКРОЮТСЯ ПОЛЕТЫ В ИОРДАНИЮ

С 1 сентября белорусы смогут добраться до Москвы на популярном ночном поезде. Состав будет отправляться из Бреста в 18.23, а прибывать в столицу России в 9.23. В обратном направлении поезд будет стартовать в 22:30, приезжать в Брест – в 14. 46.

Увы, пока по-прежнему сложно добраться на Украину. Белавиа, самолеты которой раньше выполняли рейсы в Киев, Одессу, Харьков и Львов, продлила приостановку полетов туда до 30 сентября.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но есть и хорошие новости. Уже с 3-го сентября белорусский авиаперевозчик начинает выполнять чартерные рейсы в Иорданию, в курортный город Акаба. И это еще не все: с 18 сентября Белавиа начинает полетную программу на еще один - помимо Хургады и Шарм-эль-Шейха - египетский курорт. Чартеры из Минска полетят в Марса-Алам.

МОЖНО БУДЕТ КУПИТЬ «ДОМИК В ДЕРЕВНЕ» ВСЕГО ЗА 29 РУБЛЕЙ

В конце сентября вступает в силу указ об отчуждении жилых домов в сельской местности. Как планируется, положения этого документа местным властям эффективнее решать проблему пустующих и ветхих домов, а желающие приобрести собственный дом получать «зеленый свет». Пустующими домами признаются те, в которых никто не жил последние три года и никак не декларировал намерение там жить. В некоторых случаях цена такого жилья может составить всего одну базовую (29 рублей)

Но есть масса нюансов, к примеру, если жилье находится в коммунальной собственности, исполкомы смогут продавать бесхозное жилье на аукционах. Изначально цена будет рыночной, однако может постепенно снижаться - вплоть до тех самых символических 29 рублей. Кроме этого, приобрести такую заброшку ни в Минске, ни в областных центрах не получится (вот тут подробности)

ИЗМЕНЯТСЯ ЦЕНЫ НА СИГАРЕТЫ, ОДНИ МАРКИ ПОДОРОЖАЮТ, ДРУГИЕ - ПОДЕШЕВЕЮТ

Эта новость может считаться традиционной: в Беларуси поставщики и производители сигарет могут каждый месяц пересматривать цены на свой товар. И правом этим они пользуются фактически ежемесячно. Сентябрь в этом плане исключением не станет - цены изменятся. 136 марок сигарет с 1 сентября подорожают, 19 - подешевеют. В среднем цены вырастут на 10 копеек (максимальна прибавка – 13 копеек). Те же сигареты, стоимость которых снизится, подешевеют в основном на 5 копеек, только некоторые - на 7.

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