Белорусский рубль «сорвался» и начал свободное падение 2 28.08.2021, 10:51

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Средств для его укрепления уже не осталось.

Как и на предыдущей, на отчетной, 34-й по счету неделе 2021 года, динамика курсов иностранных валют в Беларуси в значительной мере определялась движениями на мировых рынках, пишет «Инфобанк».

Однако на этот раз мировые рынки оказались зеркальным отражением прошлой недели.

Так, на той неделе доллар США резко укрепился во всем мире, а индекс доллара USDX даже поднялся до наивысшего уровня в этом году, до максимума с октября 2020-го – 93,6 пунктов.

А на этой неделе доллар уже, наоборот, глобально ослабел – USDX снизился до 93,0 пунктов.

Кроме того, на предыдущей неделе мировые цены на нефть сильно упали. А на только что закончившейся – наоборот, сильно выросли.

Изменение параметров мировых рынков за 34-ю неделю выглядит так (по состоянию на 14ч. пятницы 27 августа):

индекс доллара USDX– снизился на 0,50%: произошло глобальное ослабление доллара

курс доллара к евро – упал на 0,73%: европейская валюта заметно укрепилась к ослабевшей американской

цены на нефть – выросли на 8,93%: «черное золото» по итогам недели подорожало, восстановив былую цену

курс доллара в России – упал на 0,51% (по официальному курсу): российский рубль укрепился к ослабевшему доллару, хотя и недостаточно, учитывая сильно подорожавшую нефть.

Однако в Беларуси глобально ослабевший «американец» не потерял свои позиции по итогам недели.

Хотя в начале недели доллар, было, подешевел, но в четверг-пятницу курс американской валюты снова пошел вверх, и, в конечном итоге, он стал выше курса конца прошлой недели: белорусский рубль незначительно ослаб к доллару.

Но к другим валютам белорусский рубль ослаб намного больше– укрепившиеся к доллару евро и российский рубль в Беларуси подорожали довольно заметно.

Валютная корзина во вторник, 24 августа, подешевела, было, до нового минимума этого года. Но в конце недели, все же, серьезно подняла свою стоимость.

Таким образом, белорусский рубль по итогам этой недели ослабел «по всем фронтам», но на главном – «долларовом фронте» – совсем незначительно. Хотя самое начало недели было более «обнадеживающее».

По итогам торгов на БВФБ с 23 по 27 августа:

доллар США – подорожал на 0,02%: с 2,5168BYN/$ до 2,5175BYN/$

евро – подорожал на 0,65%: с 2,9399BYN/€ до 2,9591BYN/€

российский рубль – подорожал на 0,53%: с 3,3849BYN/100RUR до 3,4029BYN/100RUR

валютная корзина – подорожала на 0,40%: с 0,30109BYN до 0,30231BYN (новый минимум с начала года).

Подъем курса главной иностранной валюты в Беларуси – доллара США – оказался незначимым – доли процента, 1,5% годовых (здесь и далее расчет % годовых – с учетом выходных): BYN-рублевые вкладчики – в долларовом выигрыше.

А вот рост курса евро на 34-й неделе составил 34% годовых. Что вдвое выше ставок по срочнымBYN-вкладам и втрое выше уровня официальной потребительской инфляции.

Наконец, после двух недель падения, вырос курс российского рубля в Беларуси (курсовой прирост – 28% годовых).

По итогам 34-й недели в Беларуси выросли курсы всех трех основных иностранных валют. Соответственно, стоимость валютной корзины также поднялась (+21% годовых).

Хотя в самом начале недели (в понедельник 23-го) валютная корзина подешевела, было, до минимума текущего года.

При этом объем валютных торгов БВФБ был небольшим: всеми валютами наторговали на $144 млн, в том числе чисто долларом США– всего только на $81 млн (это одно из наименьших недельных значений в этом году).

Поскольку никакого значимого изменения курса доллара по итогам 34-й неделе не произошло, американская валюта по-прежнему стоит меньше, чем в начале года: снижение курса доллара за 241 день составило 2,38% (3,61% годовых).

Долларовые сбережения, значит, чуть сократились в BYN-эквиваленте. Однако в реальном выражении, с учетом роста цен – заметно упали по покупательной способности. Но на срочных $-вкладах проценты частично отбили это падение.

А вот приверженцам сбережений в евро, хотя таких в Беларуси не очень много, «повезло намного меньше»: несмотря на подъем курса евро по итогам 34-й недели, падение европейской валюты к белорусскому рублю за период с начала года остается намного более сильным, чем доллара – 6,59% (10,0% годовых).

Евро сейчас находится близко к 12-месячным минимумам – вблизи додевальвационных значений августа 2020-го.

Российский рубль на прошлой неделе был опущен в Беларуси до минимума за 4 месяца: дешевле 3,40 BYN за 100RUR российская валюта давно не стоила. Теперь же, после подорожания, ее курс снова выше 3,40 BYN/100RUR.

Но по сравнению с началом года, российский рубль дешевле на 2,41% (падение за 241 день 2021-го – 3,66% годовых).

Что, впрочем «огорчило» не многих белорусов: в Беларуси почти никто не хранит сбережения в российской валюте.

Выросли с начала 2021 года в Беларуси, как видим, все три главные иностранные валюты. Соответственно, выросла и стоимость валютной корзины– на 3,26% (-4,93% годовых).

Стоимость валютной корзины остается близко к нижней границы коридора колебаний (0,3000 BYN), ниже которой в прошлом году не дано было ей перейти.

Несколько дней назад, 23 августа, стоимость валютной корзины опустилась до 0,30055 BYN, вплотную приблизившись к отметке 0,300 BYN – был обновлен минимум этого года.

Но очевидно, что и в этом году не будет дано стоимости валютной корзины опуститься ниже 0,300 BYN. Если, конечно, к этому вообще будет «позыв» со стороны белорусского рубля.

Значит, места для укрепления белорусского рубля уже почти не осталось.

И доллар может подешеветь в Беларуси только через свое глобальное ослабление – кросс-курсом в рамках валютной корзины, с параллельным ростом курсов евро и российского рубля.

Получается, что существенного, как это было в апреле-июле, падения курса доллара в Беларуси уже не будет.

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